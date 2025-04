Die Schiesspulverfabrik Nitrochemie mit Sitz in Wimmis BE gehört zu 45 Prozent der Ruag MRO Holding AG (Ruag MRO), wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Die restlichen 55 Prozent gehörten dem deutschen Rüstungsunternehmen Rheinmetall. Aufgrund der Aufrüstungspläne Deutschlands plane Rheinmetall eine Kapazitätserweiterung der Nitrochemie in Höhe von rund 230 Millionen Euro (etwa 220 Millionen Franken).