Das Luft- und Raumfahrtunternehmen Ruag International verkauft seine Aerostructures-Einheit Deutschland und Ungarn an das deutsche Familienunternehmen Mubea. Der Abschluss der Transaktion, die noch unter Vorbehalt der zuständigen Behörden steht, sei in diesem Jahr geplant, teilte Ruag International am Mittwoch mit.

19.07.2023 16:27