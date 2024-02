Wie am Dienstag bekannt wurde, deckte die EFK Ungereimtheiten beim Ruag-Panzerdeal mit Italien und 2023 mit Rheinmetall auf. Laut dem Konzern gehen aus dem Bericht keine zwingenden Gründe für den Rücktritt Perrins hervor. Gemäss dem Bericht wollte die Ruag der Herstellerfirma Rheinmetall 96 in Italien gelagerte Leopard 1-Panzer zur Weitergabe an die Ukraine verkaufen, was am Veto des Bundesrats scheiterte.