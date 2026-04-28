Trump soll mit neuem iranischem Vorschlag nicht zufrieden sein

Rubio wollte sich nicht dazu äussern, wie Trump reagieren wird, falls Teheran auch weiterhin nicht bereit ist, über sein umstrittenes Atomprogramm zu verhandeln. In den stockenden Verhandlungen über eine Beilegung des Konflikts hatte der Iran zuletzt einen neuen Vorschlag unterbreitet. Der Entwurf sieht Medienberichten zufolge eine Öffnung der Strasse von Hormus und ein Ende des Kriegs vor - über das umstrittene iranische Atomprogramm soll dann aber erst im Anschluss verhandelt werden.