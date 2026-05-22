US-Aussenminister Marco Rubio hat beim Nato-Aussenministertreffen in Schweden für einen «Plan B» zur Öffnung der Strasse von Hormus geworben. Alle würden ein Abkommen mit dem Iran begrüssen, das die Öffnung der für den globalen Öl- und Gasmarkt zentralen Meerenge beinhalte, sagte Rubio in Helsingborg. Falls sich der Iran aber weigere, die Meerenge zu öffnen, und beschliesse, sie zu kontrollieren und Mautgebühren für die Durchfahrt zu erheben, brauche man einen «Plan B».