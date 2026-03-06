Bericht: Vorbereitungen für bis September dauernde Operation

Das Pentagon betont derweil immer wieder, dass es auch für einen längeren Krieg gewappnet sei. «Wir haben keinen Mangel an Munition», sagte Verteidigungsminister Pete Hegseth. Die Vorräte an offensiven und defensiven Waffen ermöglichten es, die Kampagne «so lange aufrechtzuerhalten, wie es nötig ist». Er trat damit Befürchtungen einiger Demokraten entgegen, die sich besorgt über die grosse Menge Munition gezeigt hatten, die die USA in dem Krieg einsetzten.