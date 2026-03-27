Zuvor hatte der deutsche Aussenminister Johann Wadephul davor gewarnt, dass die Unterstützung der Ukraine wegen des Iran-Kriegs weiter bröckelt. «Es darf keine Abstriche geben, wenn es um die Aufrechterhaltung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine geht», sagte der CDU-Politiker. Dies würde Kremlchef Wladimir Putin nur in die Hände spielen.