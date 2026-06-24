STADT (awp international) - Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran dürften nach den Worten von US-Aussenminister Marco Rubio in der kommenden Woche weitergehen. Nach seinem Kenntnisstand würden die technischen Gespräche am Montag oder Dienstag fortgeführt, sagte Rubio am Flughafen in Kuwait City. Er gehe davon aus, es werde erneut in der Schweiz verhandelt.