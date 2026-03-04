Die USA haben den Iran nach den Worten von Aussenminister Marco Rubio zum Schutz eigener Sicherheitsinteressen angegriffen - und nicht wegen des Agierens von Israel. Es sei nicht mehr darum gegangen, ob die USA den Iran angreifen, sondern nur noch um den Zeitpunkt, sagte er in Washington. «So oder so musste es passieren.» Das habe er bereits am Montag gesagt, seine Aussage sei aber nicht korrekt wiedergegeben worden.