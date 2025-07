In Deutschland hat sich der Rückgang der Preise auf Herstellerebene etwas beschleunigt. Im Jahresvergleich gingen die Erzeugerpreise im Juni um 1,3 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Im Mai waren die Preise um 1,2 Prozent gesunken. Es ist der mittlerweile vierte Preisdämpfer in Folge, wobei sich der Rückgang der Preise, die Erzeuger für ihre Waren verlangen, jeweils verstärkt hat. Analysten hatten den erneuten Preisrückgang im Juni in dieser Stärke erwartet.