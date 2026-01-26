Die französische Babymilch wurde von der Migros zurückgerufen, weil darin der Giftstoff Cereulid vorhanden sein könnte. Nachdem dasselbe Toxin Anfang Januar in Nestlé-Produkten festgestellt worden war, startete der Nahrungsmittelriese einen gross angelegten Rückruf in rund sechzig Ländern. Dabei handelt es sich um die grösste vorsorgliche Rückrufaktion in der Geschichte des Konzerns.