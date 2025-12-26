Die Kiewer Zeitung «Kyiv Post» berichtete unter Berufung auf diplomatische Quellen, das Treffen könnte am Sonntag (28.12.) in Trumps Residenz Mar-a-Lago in Florida stattfinden. Auch das US-Nachrichtenportal «Axios» nannte diesen Termin unter Berufung auf ukrainische Quellen. Nach Einschätzung von «Axios» würde ein Treffen bedeuten, dass es eine bedeutende Annäherung zwischen den USA und der Ukraine gibt. Trump hatte zuvor gesagt, er wolle sich nur mit Selenskyj treffen, wenn ein Deal in Reichweite ist.