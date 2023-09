Preise steigen weiter

Während manche Rückversicherer keine Schäden durch Naturkatastrophen mehr decken wollen, scheuen die drei Grossen der Branche solche Risiken weiterhin nicht. «Wir haben Appetit auf Naturkatastrophenrisiken», sagte Munich-Re-Vorstandsmitglied Stefan Golling bereits am Sonntag. Am Montag stellten auch Swiss Re und Hannover Rück klar, dass sie in diesem Geschäft weiter wachsen möchten - allerdings nicht auf Biegen und Brechen.