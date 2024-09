Hannover-Rück-Chef Jean-Jacques Henchoz pochte nun darauf, die Prämien für Rückversicherungsschutz auf einem angemessenen Niveau zu halten. So schreibe die Kfz-Versicherung in Deutschland auch 2024 rote Zahlen. Daher seien 2025 in diesem Segment weitere Preiserhöhungen zu erwarten. Attraktiv bleibt aus Sicht der Hannover Rück hingegen das Naturkatastrophengeschäft in Nordamerika.