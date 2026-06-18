Dabei verlangte sie insbesondere einen Verzicht auf die Ausweitung der Besitzstandsgarantie auf den Betrieb und die Betriebszeiten der beiden Landesflughäfen. Eine solche würde bestehende Belastungen punkto Lärm und Umweltschutz für die Bevölkerung zementieren. Dies in erster Linie deshalb, weil etwa das Bundesgericht keine anderen Regelungen mehr anordnen könnte.