In der Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Börsenpläne der Tochter Ant Financial steigen Anleger bei Alibaba ein. Die Aktien des chinesischen Online-Händlers stiegen am Montag in Hongkong um bis zu 9,2 Prozent auf ein Sechs-Monats-Hoch von 110,90 Hongkong-Dollar.