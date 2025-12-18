Klage möglich

Das Bundesgericht ist auf eine Beschwerde des früheren Bankangestellten nicht eingetreten. Es hält fest, dass es sich bei dem Staatshaftungsbegehren und dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege bei der Finanzdirektion um ein Vorverfahren handle. In diesem Rahmen getroffene Entscheide seien nicht anfechtbar.