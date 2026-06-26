Wegen zahlreicher Fehler ist das Verfahren gegen den gebürtigen Inder bisher nur schleppend vorangekommen. Deswegen ist das so genannte Beschleunigungsgebot «direkt und erheblich tangiert», wie das Bundesgericht in einem am Freitag publizierten Urteil schreibt. Würde er noch länger in Sicherheitshaft behalten, könnte die letztendlich ausgesprochene Freiheitsstrafe über der Haftdauer liegen, so das Bundesgericht.