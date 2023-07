Die zuständige Genehmigungsbehörde in Mecklenburg-Vorpommern hat Pläne für Teile einer Anbindungspipeline an das im Norden Rügens geplante umstrittene Terminal für Flüssigerdgas (LNG) veröffentlicht. Die umfangreichen Unterlagen können seit Dienstag noch zwei Wochen lang online und in mehreren Verwaltungsstellen in Papierform eingesehen werden. Bis Mitte August können Bedenkenträger Einwendungen gegen das Projekt erheben.

25.07.2023 12:48