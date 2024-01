Der Bundesrat hat den Entscheid am Mittwoch gefällt, wie er im Anschluss an seine Sitzung mitteilte. Er übernimmt damit den Beschluss, den der Rat der EU Ende Dezember gefällt hatte. Demnach werden alle Kontrollen an den Luft- und Seegrenzen mit Bulgarien und Rumänien aufgehoben. An den Landgrenzen hingegen wird es weiterhin Kontrollen geben.