Welche Regierung in dem EU- und Nato-Land zustande kommen könnte, ist unklar. PSD und AUR, die bislang keine Regierungskoalition bilden wollen, haben nun zum zweiten Mal gezeigt, dass sie zusammenarbeiten. PNL will nicht erneut mit PSD regieren und schliesst auch eine Koalition mit AUR aus. Rechnerisch kann es in Rumäniens Parlament nur dann eine proeuropäische Mehrheit ohne AUR geben, wenn PSD und PNL miteinander kooperieren./kl/DP/men