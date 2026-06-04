Bolojan wollte Staat verschlanken und Korruption eindämmen

Bolojan war es gelungen, binnen weniger als einem Jahr das Budgetdefizit des Landes mit Sparmassnahmen und Steuererhöhungen deutlich zu senken. Er hatte zudem eine Verschlankung des staatlichen und kommunalen Apparats geplant. Ein Dorn im Auge war der PSD vor allem seine geplante Reform der grossen Staatsbetriebe: Minderheitsanteile sollten an der Börse zum Verkauf angeboten werden. Bolojans Ziel war dabei neben der Kapitalbeschaffung auch die Eindämmung der Korruption durch ein transparenteres Management, das allein schon durch eine Börsennotierung geboten ist. Bolojan zufolge sah die PSD dadurch eigene Pfründe in Gefahr, da viele dieser Betriebe von teils korruptionsverdächtigem PSD-nahem Personal geführt würden.