Auch dieses Jahr haben zum Nationalfeiertag rund 280 Bauernfamilien zum Brunch eingeladen. Etwa 100'000 Menschen nahmen in der ganzen Schweiz an einem solchen teil, darunter auch Bundesrat Beat Jans im bernischen Schüpfen und seine Amtskollegin Elisabeth Baume-Schneider in Saint-Pierre-de-Clages im Wallis.