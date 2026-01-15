Beim Dropshipping verkaufen Händler Waren, die sie selbst nicht an Lager führen. Dieses Prinzip ist nicht verboten. Neuerdings täuschten aber zahlreiche Internetshops vor, ein Schweizer Traditionsunternehmen zu sein. Auf die Bestellung folge nach langer Wartezeit oft ein Paket mit minderwertiger Ware direkt aus China. Eine Rückgabe oder Rückerstattung sei bei solchen Shops quasi aussichtslos.