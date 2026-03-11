Am Montag waren es noch insgesamt Schweizer 2700 Reisende gewesen. Am meisten Schweizer Staatsangehörige befanden sich mit 1100 in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie der App am Mittwochnachmittag zu entnehmen war. 200 der registrierten Personen waren in Katar und 250 in Oman. In Israel waren 140 Personen registriert. Über die Travel-Admin-App Registrierte wünschen Hilfe bei der Ausreise aus dem Nahen Osten.
Die Fluggesellschaft Swiss hatte am Montag mitgeteilt, dass sie aus Sicherheitsgründen ihren Flugstopp in den Nahen und Mittleren Osten verlängere: Nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten fliegt sie bis und mit 15. März nicht, und die israelische Metropole Tel Aviv steuert sie bis einschliesslich 2. April nicht an.
Der Grund für die Flugplanänderungen ist die angespannte Lage nach den iranischen Gegenangriffen auf die Golfstaaten, darunter die Emirate, und auf Israel.
mk/
(AWP)