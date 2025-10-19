Zu den Rednern gehörte auch die französisch-palästinensische Europaabgeordnete Rima Hassan. Sie hatte sich vor Kurzem an der Gaza-Flottille teilgenommen. Auch nach der Ankündigung eines Waffenstillstands betonten die Organisatoren, dass die Bemühungen um Gerechtigkeit für die Opfer fortgesetzt werden müssten. Für sie sei es unerlässlich, «die Mitverantwortlichen für diese Verbrechen zu identifizieren».