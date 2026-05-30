Kritik auch an Politik

Die Kritik richtete sich dabei nicht nur gegen Immobilienunternehmen und Investoren, sondern auch gegen die Politik. «Wir haben nichts mit den verschiedenen Parteien am Hut», schreibt das Bündnis auf seiner Internetseite. Es wirft Politikerinnen und Politikern vor, sich an Wohndemos zu profilieren. «Trotz rot-grüner Regierung verändert sich seit Jahren nichts», so das Bündnis.