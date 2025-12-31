«2025 war ein anspruchsvolles, aber insgesamt erfolgreiches Jahr», lautet die Bilanz von BER-Chefin Aletta von Massenbach. Die Passagierzahlen seien trotz der schwierigen Marktsituation und geopolitischer Einflüsse auf den Flugverkehr erneut gestiegen. «Das zeigt: Reisen hat nach wie vor einen hohen Stellenwert», so die Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. «Auch für das kommende Jahr erwarten wir Wachstum, und wir rechnen derzeit mit 26,5 bis 27 Millionen Fluggästen.»