Auch Mineure im Gotthardstrassentunnel streiken

In den Streik traten am Dienstag auch Mineure, die an der zweiten Röhre des Gotthardstrassentunnels bauen. Eine Mehrheit der Tunnelbauer habe sowohl in Airolo TI als auch in Göschenen UR die Arbeit niedergelegt und sich zu einer gemeinsamen Protestversammlung in Airolo verabredet, teilte die Unia mit.