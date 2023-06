Ein Grossteil der deutschen Wirtschaftsunternehmen findet den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) wichtig für die Wirtschaft - doch nur 15 Prozent setzen die Technologie bisher ein. Das ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Befragung unter 602 Wirtschaftsunternehmen, die der Digitalverband Bitkom in Auftrag gegeben hat. Bei der Frage, wann KI im eigenen Unternehmen eingesetzt werden sollte, blieben die Befragten zurückhaltend: Nur ein Viertel hofft auf den Einsatz der Technologie innerhalb der nächsten 10 Jahre. Ein knappes Drittel sieht in KI sogar eher ein Risiko als eine Chance für das eigene Unternehmen.

22.06.2023 18:36