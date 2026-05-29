«Ein Scheitern ist möglich, aber ...»

Die Rolle des ehemaligen Neuenburger Staatsrats, der zwischen 2012 und 2024 für Finanzen und Gesundheit zuständig war, besteht darin, «zwischen den Parteien zu vermitteln, sofern diese freiwillig am Prozess teilnehmen. Wenn sie sich nicht an den Tisch setzen oder ihn verlassen, ist mein Handlungsspielraum null. Der Prozess hängt von diesem Willen ab, ihn erfolgreich zu Ende zu bringen. Ein Scheitern ist möglich, aber im Moment bin ich eher zuversichtlich.»