Künftig soll auch gelten, dass beispielsweise bei Rückenschmerzen in den ersten sechs Wochen nach Auftreten der Probleme keine bildgebende Verfahren eingesetzt werden. Dies wenn keine Alarmzeichen medizinischer Art vorliegen, wie Yvonne Gilli, Präsidentin des Berufsverbands der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, vor den Medien sagte. In den ersten Wochen seien solche Bildgebungsverfahren wie MRI gar nicht sinnvoll für Patienten.