In den russisch besetzten Teilen der Südukraine gibt es nach Angaben der von Moskau eingesetzten Behörden Stromausfälle. «Alle Kreise des Gebiets Cherson sind ganz oder teilweise ohne Strom», schrieb der Chef der dortigen russischen Besatzungsverwaltung, Wladimir Saldo, bei Telegram. Energieversorger und Einsatzkräfte arbeiteten daran, die Stromversorgung in den Haushalten so schnell wie möglich wiederherzustellen. Einen direkten Zusammenhang zu ukrainischen Angriffen stellte Saldo zunächst nicht her. Er teilte später mit, dass im Laufe der Nacht 34 ukrainische Drohnen unschädlich gemacht worden seien.