In dem Sicherheitshinweis heisst es unter anderem, die Einheit 26165 des russischen Militärgeheimdienstes (GRU) und die dazugehörige Hackergruppe APT 28 - auch bekannt als «Fancy Bear» - habe sich Zugang zu privaten Webcams und öffentlichen Verkehrsüberwachungskameras an für sie wichtigen Orten verschafft - etwa in der Nähe von Grenzübergängen, Bahnhöfen und militärischen Einrichtungen.