Bei einem grossen russischen Luftangriff auf die Ukraine war in der Nacht auf Mittwoch eine grössere Zahl an Drohnen in den polnischen Luftraum geflogen. Ministerpräsident Donald Tusk sprach von mindestens 19 Fällen. Erstmals schossen die polnische Luftwaffe und Nato-Kräfte in Polen die Drohnen ab.
Rätselhafte Äusserung Trumps
In der polnischen Staatsführung pflegt der rechtskonservative neue Präsident Nawrocki einen besonders engen Draht zu Trump. Dieser reagierte auf die deutliche Eskalation im Ukraine-Krieg vorerst nur mit einem kryptischen Post auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social: «Was ist los mit Russland, dass es mit Drohnen den polnischen Luftraum verletzt? Nun geht's aber los!»/fko/DP/nas
(AWP)