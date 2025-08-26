Kiewer Bilanz: 47 von 59 russischen Drohnen abgefangen

Seinerseits griff Russland die Ukraine in der Nacht mit Kampfdrohnen an. Der Luftalarm dauerte in einigen Regionen bis in die Morgenstunden. Im nordöstlichen Gebiet Sumy wurden nach Behördenangaben drei Menschen leicht verletzt. 47 von 59 Drohnen seien abgefangen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Russland überzieht das Nachbarland seit dreieinhalb Jahren mit einem verheerenden Krieg./fko/DP/mis