Sie beliess den Schlüsselzins am Freitag bei 7,5 Prozent, wie es die von Reuters befragten Experten erwartet hatten. Die Zentralbank sieht steigende Inflationsrisiken und schliesst daher ein Anziehen der geldpolitischen Zügel auf künftigen Sitzungen nicht aus. Der nächste Zinsentscheid steht am 21. Juli an.