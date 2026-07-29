Das sei ein wichtiger Moment für Russland, sagte Jabloko-Parteichef Nikolai Rybakow. «Denn zum ersten Mal seit fünf Jahren haben die Bürger die Möglichkeit, friedlich und sicher für die Zukunft, für den Frieden, für die Freiheit und für ein Leben in Russland ohne Angst zu stimmen.» Er selbst ist allerdings nicht zugelassen. An Listenplatz eins steht Jaroslaw Scherbakow, der erklärte, dass es nun eine Alternative gebe für die Wähler. Zugleich betonte er: «Es gibt keine Illusion, aber Hoffnung.»