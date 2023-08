Die 1800 Kilogramm schwere Sonde könnte russischen Angaben zufolge am 21. August in der Nähe des Südpols des Mondes landen. Zunächst müsse jedoch in der Umlaufbahn nach einer idealen Stelle zum Aufsetzen gesucht werden. "Luna-25" soll auf dem Mond unter anderem nach Wasser suchen. Die erste russische Mondmission seit fast 50 Jahren war am vergangenen Freitag vom Weltraumbahnhof Wostotschny in der russischen Amurregion gestartet.