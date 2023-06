Am Dienstag flog allerdings ein Jet, der laut US-Angaben mit Prigoschin in Verbindung gebracht wird, Flugdaten zufolge von Russland nach Belarus. Die Maschine war laut der Flugbeobachtungsseite Flightradar24 zuerst über der Stadt Rostow am Don aufgetaucht, wo Wagner-Söldner vorübergehend Militäreinrichtungen unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Bei der belarussischen Hauptstadt Minsk ging das Flugzeug demnach in den Landeanflug. Auch anderen Wagner-Söldnern war von Russland nahegelegt worden, nach Belarus zu gehen.