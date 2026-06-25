Die französische Marine hat einen aus Russland kommenden Öltanker in der Nähe von Sizilien angehalten und überprüft. Das Schiff «Deliver» habe gegen das Seevölkerrecht verstossen und man habe es am Dienstag gestoppt, schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf X. Auf einem von ihm geposteten Video war zu sehen, wie bewaffnete Kräfte das Schiff betraten. Frankreichs Verteidigungsministerin Catherine Vautrin zufolge wird das Schiff verdächtigt, unter falscher Flagge unterwegs gewesen zu sein.