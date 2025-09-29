Raketenartillerie und Drohnen

Belgorod an der Grenze zur Ukraine hatte am Sonntagabend als erste russische Grossstadt in mehr dreieinhalb Jahren Krieg einen Blackout erlitten. Nach russischen Angaben setzte die Ukraine Raketenartillerie und Drohnen gegen die Stadt ein und traf ein offiziell nicht näher bezeichnetes Infrastrukturobjekt. Fotos und Videos aus der Stadt mit 300.000 Einwohnern zeigten, dass es sich dabei um ein grosses Heizkraftwerk handelte.