Raketenartillerie und Drohnen
Belgorod an der Grenze zur Ukraine hatte am Sonntagabend als erste russische Grossstadt in mehr dreieinhalb Jahren Krieg einen Blackout erlitten. Nach russischen Angaben setzte die Ukraine Raketenartillerie und Drohnen gegen die Stadt ein und traf ein offiziell nicht näher bezeichnetes Infrastrukturobjekt. Fotos und Videos aus der Stadt mit 300.000 Einwohnern zeigten, dass es sich dabei um ein grosses Heizkraftwerk handelte.
Die Ukraine greift die Gebietshauptstadt Belgorod und die gleichnamige Region immer wieder an als Teil ihres Abwehrkampfes gegen den russischen Angriffskrieg. Damit soll russische Militärlogistik zerstört werden. Seinerseits beschiesst Russland seit Jahren die Energieinfrastruktur der Ukraine; die dort angerichteten Schäden sind um vieles grösser./fko/DP/stk
(AWP)