Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte noch am Dienstagabend die Bedeutung des Vordringens auf russisches Gebiet betont, um Moskau unter Druck zu setzen. Die Offensive gehe schon in den dritten Monat. Ukrainische Truppen waren am 6. August über die Grenze vorgestossen und hatten den Bodenkrieg damals erstmals auf russisches Staatsgebiet getragen. Nach Kiewer Angaben sind etwa 1000 Quadratkilometer besetzt.