Man sei sich bewusst, dass dies mit Fragen der Sicherheit zusammenhänge. «Doch wegen der hohen Verbreitung mobiler Technologien in unserem Alltag hoffen wir, dass eine systematische und ausgewogene Lösung gefunden wird, auch wenn wir wissen, dass dies keine leichte Aufgabe ist», sagte Schochin. Putin ging nach Medienberichten in seiner Rede nicht auf die Kritik ein.