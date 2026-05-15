Der Rückgang dürfte die Befürchtungen verstärken, dass Russlands vom Krieg dominierte Wirtschaft unter der Last erhöhter Kreditkosten in eine Rezession abgleitet. Der russische Präsident Wladimir Putin suchte im vergangenen Monat nach Erklärungen für die nachlassende Konjunktur und verlangte eine Reaktion von der Verwaltung. Die Wirtschaft leidet unter einer hohen Inflation und einem Leitzins der derzeit bei 14,50 Prozent liegt. Dieser erschwert die Unternehmensfinanzierung. Allerdings hatte die Notenbank ihn zuletzt um 0,50 Prozentpunkte reduziert. Die Kriegswirtschaft verschärft die Inflation und den Arbeitskräftemangel.