Die russische Zentralbank hat ihren Leitzins angesichts anhaltender Inflationsrisiken nicht gesenkt. Er werde bei 16 Prozent belassen, teilten die Währungshüter am Freitag in Moskau nach ihrer geldpolitischen Sitzung mit. Damit wurde der Leitzins zum dritten Mal in Folge nicht angetastet. Alle 26 von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten damit gerechnet. Mit ihrer Hochzinspolitik will die Zentralbank die Inflation in den Griff bekommen.