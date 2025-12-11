Derzeit führen Vertreter der Ukraine mit US- und europäischen Delegationen Gespräche über ein Ende des seit fast vier Jahren dauernden russischen Angriffskriegs. Ein wichtiger Punkt dabei sind Sicherheitsgarantien, die unter anderem die USA der Ukraine im Falle eines Friedens geben sollen. Seit im November ein von den USA vorgelegter Plan für ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs bekannt wurde, gab es mehrere Gesprächsformate zwischen den USA, der Ukraine und Europäern mit Änderungsvorschlägen. Kritiker hatten den ursprünglichen Plan als «russische Wunschliste» bezeichnet.