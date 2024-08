Grosses russisches Tanklager bei Rostow brennt immer noch

Auf russischer Seite stand ein grosses Tanklager im Gebiet Rostow weiterhin in Flammen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Zum Löschen planten die Behörden den Einsatz von vier Löschflugzeugen. Die Anlage mit mehr als 70 Tanks war am Sonntagmorgen von ukrainischen Drohnen in Brand geschossen worden.