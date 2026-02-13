Der russische Exil-Oppositionelle Garri Kasparow erwartet kein Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine und auch keinen Waffenstillstand in diesem Jahr. «Für (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin ist der Krieg bereits eine Stütze des Regimes geworden. Das (russische) Regime kann nicht ohne Krieg existieren», sagte der frühere Schachweltmeister der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian bei der Münchner Sicherheitskonferenz. In Putins Umgebung und der russischen Propaganda gebe es keine Anzeichen für ein Streben danach, den Krieg zu beenden.