Die russische Landeswährung fiel am Mittwoch auf den tiefsten Stand zum Dollar seit fünf Monaten und durchbrach dabei zeitweise die Marke von 85 Rubel. Der Rubel schwächte sich um 1,6 Prozent auf 84,00 zum Dollar ab. Im Tagesverlauf war er zeitweise bis auf 85,12 gefallen. Seit Anfang der Woche hat der Rubel damit fünf Prozent abgewertet. Im Vergleich zum chinesischen Yuan, der meistgehandelten ausländischen Währung in Russland, gab der Rubel an der Moskauer Börse um 1,2 Prozent auf 11,91 nach.